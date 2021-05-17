Türkiye Alman kadın gördüğü rüya sonrası Müslüman oldu

Alman kadın gördüğü rüya sonrası Müslüman oldu

Türkiye

Alman kadın gördüğü rüya sonrası Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan Saskia Michelle Müller, gurbetçi komşularını ziyaret etmek için geldiği Kayseri'de Müslüman oldu. Genç kadın bir ay önce gördüğü rüyadan etkilendiğini belirtti.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 17:18 Son Güncelleme:
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Almanya'da yaşayan Saskia Michelle Müller, yaklaşık 1 ay önce rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini gördü. Bunun üzerine Müller, Kayseri'deki gurbetçi komşuları Züleyha Delikuş ile Semina Gençoğlu'nu telefonla arayarak rüyasını anlattı. Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Müller, İslam'ı tanımak için 1 hafta önce Kayseri'ye geldi.

Müller, "Küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim. Çevresindeki Müslümanları da görünce onların yaşantılarından çok etkilendim. İslam'ı daha yakından tanıdıktan sonra bir rüya gördüm. Hoca ve bir cami gördüm. Camiye gidip ziyaret ettiğimi gördüm ve en çok da bundan etkilendim. İslam'ı tanıdıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

DHA

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