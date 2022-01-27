Alman Kurdu ve aklınızı alacak yetenekleri

Alman Kurdu ( Alman Çoban Köpeği) , 1800'lü yıllarda Almanya'nın kuzey ve orta kesinlerinde üretilmeye başlandı. Zeki ve yetenekli çalışan köpeklerdir . Özverileri ve cesaretleri eşsizdir. Ve inanılmaz derecede çok yönlüler ve bu özellikleri onları bir yıldız yaptı.

1900'lü yıllara gelindiğinde başta Amerika olmak üzere tüm dünyada popüler oldular. Bunun en önemli nedeni ise elbette kolay eğitilebilir zeki yapıları nedeniyle filmlerde boy göstermeleri oldu.

Alman Köpeği, o zamandan bu zaman yapısal değişikliklere uğrasa da atalarının güçlü özelliklerine yenilerini ekleyerek bugün tüm dünyanın en çok bilinen köpekleri arasına yerleşti.

Büyük Britanya'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Alsas ya da çoban köpeği olarak da bilinen Alman Kurdu, dünyanın en popüler 10 köpek ırkı arasındadır.





ALMAN KURDU KARAKTER ÖZELLİKLERİ

Onun karakter özellikleri herkesi kendine hayran bırakabilir. Çok yönlüdür. Bekçilik yapmak, refakat etmek, suçluları kovalamak, yasadışı maddeleri koklamak, rehberlik, terapi, arama-kurtarma, orduda hizmet etmek, hastaları ziyaret etmek ve hayvan gütmek bu çok yönlü cins tarafından yapılan işlerden bazılarıdır. O aynı zamanda harika bir arkadaştır. Sahiplerine duyarlı olan Alman Kurdu, onunla ilgili her şeyle yakından ilgilidir. Yüksek kavrama kabiliyetleri sayesinde sahipleriyle aralarında kısa zaman da çok özel bir bağ oluşur. Çok yönlü yapısı onun karakterine de yansır. Doğru eğitimle harika bir yoldaş olacaktır.

Alman çobanlar çalışmak üzere yetiştirilmiş olsalar da ve görevleri tamamlamak için istekli olsalar da, sahipleri tutarlı itaat eğitimine ve günde bir saat veya daha fazla yoğun egzersize zaman ayırabildikleri sürece büyük aile köpekleri olurlar





Peki alman kurdunun karakter özellikleri nelerdir?

O ciddi işlerin adamıdır. Alman Kurdu, mesafeli ve bazen şüpheci bir doğaya sahiptir. genellikle saldırgan değildir ancak ancak eğlendirecek türden bir köpek değildir.

Alman Kurdu, mesafeli ve bazen şüpheci bir doğaya sahiptir. genellikle saldırgan değildir ancak ancak eğlendirecek türden bir köpek değildir. Hızla samimi olmaz. Hemen arkadaş edinmezler ama bir kez kurduklarında son derece sadıktırlar.

Hemen arkadaş edinmezler ama bir kez kurduklarında son derece sadıktırlar. Çok iyi bir aile ferdidir. Aileleriyle uyumlu ve cana yakındırlar, ancak tehdit edildiklerinde güçlü ve koruyucu olabilirler, bu da onları mükemmel bekçi köpekleri yapar.

Aileleriyle uyumlu ve cana yakındırlar, ancak tehdit edildiklerinde güçlü ve koruyucu olabilirler, bu da onları mükemmel bekçi köpekleri yapar. Görev yerine getirmeyi çok severler Alman Çobanları zeki, sadık ve çalışkan yapıları ile ünlüdür

Alman Çobanları zeki, sadık ve çalışkan yapıları ile ünlüdür Dengeli bir yapısı vardır. Alman kurdu ani ve beklenmedik davranışlar sergilemez. Doğru eğitimle dengeli ve sakin bir köpek olacaktır.

Alman kurdu ani ve beklenmedik davranışlar sergilemez. Doğru eğitimle dengeli ve sakin bir köpek olacaktır. Konuşmayı çok severler. Sessiz olacaklarını düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Alman kurdu sohbet etmeyi çok sever, dolayısıyla biraz havlama sorunu yaşayabilirsiniz ancak hızlı öğrenen yapıları sayesinde bu sorun olmaktan çıkabilir.

Sessiz olacaklarını düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Alman kurdu sohbet etmeyi çok sever, dolayısıyla biraz havlama sorunu yaşayabilirsiniz ancak hızlı öğrenen yapıları sayesinde bu sorun olmaktan çıkabilir. Sevgisini göstermeyi severler. Ciddi işlerin adamı olabilir ancak Alman Kurdu sevgisini göstermekten çekinmez. Değer verdiği ve yanında güvende hissettiği kişileri bol bol yalayarak ödüllendirir.

Ciddi işlerin adamı olabilir ancak Alman Kurdu sevgisini göstermekten çekinmez. Değer verdiği ve yanında güvende hissettiği kişileri bol bol yalayarak ödüllendirir. Dokunmayı severler. Alman Kurdu sevdiği insanlara dokunmayı da sever. Yerde ayak dibinizde uyumak, yanınızdayken size vücudunu temas ettirmek onun size olan sevgisinin ve koruma iç güdüsünün bir parçasıdır.

Alman Kurdu sevdiği insanlara dokunmayı da sever. Yerde ayak dibinizde uyumak, yanınızdayken size vücudunu temas ettirmek onun size olan sevgisinin ve koruma iç güdüsünün bir parçasıdır. Yalnızlık asla onlara göre değil. Sizi her gün görürken aniden günlerce ortadan kaybolursanız içlerine kapanabilirler. Yalnızlık onlara terkedilmiş hissettirebilir.

Sizi her gün görürken aniden günlerce ortadan kaybolursanız içlerine kapanabilirler. Yalnızlık onlara terkedilmiş hissettirebilir. Görevlere bayılır . Yapacak bir şey verilmezse kolayca sıkılır, bu da havlamaya veya çiğnemeye neden olabilir

. Yapacak bir şey verilmezse kolayca sıkılır, bu da havlamaya veya çiğnemeye neden olabilir Bazen kabadayılık sergileyebilir. Özellikle genç bir köpek olarak, huysuz ve kabadayı olabilir

Özellikle genç bir köpek olarak, huysuz ve kabadayı olabilir Düzeni severler. İyi bir Alman Kurdu'na sahip olmak için ona düzenli bir hayat sunmanız gerekir.

Ayrıca sesleri gerçekten oldukça yüksek çıkabilir. Bazı çalışmalar Alman Kurdu cinslerinin 106 desibel kadar yüksek ses çıkarabildiğini ortaya koydu





Alman kurdunun şaşırtıcı özelliklerini keşfetmek için okumaya devam edin.





ALMAN KURDU IRK ÖZELLİKLERİ

Boyu : 66 cm'ye kadar çıkabilir.

: 66 cm'ye kadar çıkabilir. Ağırlığı: 30-45 kilo

30-45 kilo Rengi: Siyah ve ten rengi, siyah ve krem, siyah ve kırmızı, siyah ve gümüş, düz siyah, gri, samur gibi çoğu renk kabul edilebilir.

Siyah ve ten rengi, siyah ve krem, siyah ve kırmızı, siyah ve gümüş, düz siyah, gri, samur gibi çoğu renk kabul edilebilir. Yaşam süresi: 7- 10 yıl

Günümüzün en tanınmış ırklarından biri olan Alman çobanları, etkileyici güç ve zarafet dengesiyle ünlüdür

Akıllı, cesur, uyanık, cesur, sadık, koruyucudur. Son derece eğitilebilir ve sadıktır. Etkili bir bekçi köpeği olarak eğitilebilir. Ailesine ve sahibine karşı koruyucudur. Bununla birlikte apartman yaşamak için pek uygun değildir. Enerjilerini atacak geniş açık alanlara ihtiyaç duyarlar. diğer evcil hayvanlarla anlaşamayabilir ve elbette hemen hemen tüm köpekler gibi uygun şekilde eğitilmemişse agresif olabilirler.

ALMAN KURDU BAKIMI

Yaşam Ortamı

Başlangıçta uzun saatler boyunca zor işlerde çalışmak için yetiştirilmiş olsalar da (ön cephedeki siperlerde veya bir K-9 biriminde kaçak malları koklayarak) bugün Alman çoban köpeği , sert olduğu kadar bir aile köpeğidir.

Alman çobanlar, yeterince günlük egzersiz yaptıkları sürece apartmanlarda başarılı olabilirler. Bu sevgi dolu köpekler, eğer uygun şekilde eğitilip tanıtılırlarsa, diğer evcil hayvanlarla birlikte evlerde yaşayabilirler, ancak evin tek köpeği olmayı tercih ederler.

Eğitimi

Alman Kurdu, doğru yönlendirilmediği takdirde savrulur ve yeteneklerini sergileyemez pasif, agresif bir hal alabilir. Bu nedenle tutarlı bir eğitime ve düzenli bir yaşama ihtiyaç duyarlar. Ona bir görev verecekseniz doğru yapabilmesi için ona bunu en doğru şekilde anlattığınızdan emin olmanız gerekir. Aile köpeği olarak yetiştireceğiniz Alman kurdu için özellikle ilk yıllar çok önemlidir. Köpeğinizi eğitime vermeyi düşünmüyorsanız, sistemini onu sahiplenmeden önce kurduğunuzdan ve eğitimiyle ilgili her daim tutarlı davranışlar gösterdiğinizden emin olmalısınız.

Egzersiz

Sürpriz! Onun büyük kaslı yapısı gün boyu bol bol enerji üretir ve bir Alman Çoban köpeğinin günde en az 1 saat koşup oynaması gerekir. Evde hareketsiz kalacağı uzun süreler onun dengesini bozacaktır. O çok enerjili, büyük, akıllı bir köpek, bu yüzden zihnini ve vücudunu aktif tutun, yoksa sıkılır. İşte o zaman yaramaz şeyler başlar.

Özellikle evine yeni kavuşan bebek Alman kurtları, yürümeye başlayan çocuk gibi denetlenmelidir. Oldukça meraklı olan bu ırk, yeterli antrenman yaptırılmadığında etrafta keşfedecek yeni şeyler mutlaka bulur ve bu sizin pek hoşunuza gitmeyebilir. Kapıları kapalı tutun, kendiniz alın ve gerekirse odaları kapatın. Bu onu beladan ve ağzına koymaması gereken nesnelerden uzak tutacaktır.

Bakım

Beslenme sistemi özenle seçilmediği takdirde tüyleri solar ve dökülür

Yıl boyunca en az haftada bir kez kapsamlı bir fırçalamaya ihtiyacı var. Yılda iki kez paltosunu üfler ve çılgın miktarda saç kaybeder; Bu süre zarfında günlük fırçalama önerilir.

Alman Çoban Köpekleri genellikle iyi dişlere sahiptir ve haftada en az iki kez fırçalayarak onları mükemmel tutabilirsiniz!

Bir köpek yavrusu olarak bile kulaklarını haftada bir temizleyin.

Düzgün sosyalleşmediği takdirde aile ve bölgeyi aşırı korumacı yapısı rahatsız edici olabilir.

ALMAN KURDU'NUN İLGİNÇ YÖNLERİ

En zeki üçüncü köpeklerdir

Bir Alman Çobanınız varsa, onların ne kadar zeki olduklarını bilirsiniz. Ama onların en zeki üçüncü köpek ırkı olduklarını biliyor muydunuz? Kaniş ve Border Collies onları beyin bölümünde yendi, ama bunu asla bilemezsiniz.

“Köpeklerin Zekası” kitabının yazarı Stanley Coren, Alman Çobanlarının sadece 5 tekrardan sonra yeni bir görevi öğreneceklerini ve zamanın %95'inde komutlara doğru yanıt vereceklerini belirtiyor. Bu, neden polis köpekleri kadar popüler olduklarını açıklıyor.

Alman Çoban köpekleri gerçekten doğal çobandır.

Başlangıçta, Alman Çobanları, koyun sürülerini izlemek ve onları tarladan tarlaya sürmekle görevlendirildi. Bu iş, yıldırım hızında refleksler ve gerektiğinde en yüksek hızda koşma becerisi gerektiriyordu. Bu cins iş için mükemmel olduğunu kanıtladı.

Saatte 50 km hızda koşabilirler

Alman Çoban Köpekleri, tam sprintte saatte 50 km hıza ulaşabilir. Bununla birlikte, hayvan sürüsü yaparken, saatte yaklaşık 30 km hızla koşarak hayvanları bir arada tutmak için tırıslanabilirler.

1.Dünya Savaşı'nda görev aldılar

1. Dünya Savaşı'nda Alman Çoban Köpekleri, Kızıl Haç köpekleri, kurtarıcılar, bekçi köpekleri, haberciler ve nöbetçiler olarak görev yaparak savaş alanında Alman asker meslektaşlarının yanında cesaretlerini gösterdiler.

Alman kurdu 11 farklı renkte olabilir

Biz genelde kahverengi siyah tonlarına alışık olsak da, onlar tamamen beyaz, tamamen siyah hatta çelik mavi tonlarında bile olabiliyor.

Kendilerine özel resmi sporları var

Bu cinsin çok yönlülüğü efsanevidir. Alman Çoban köpeği sahipleri, zekalarını ve çok yönlülüklerini kanıtlamak için doğal yeteneklerini sergilendiği Schutzhund “koruyucu köpek” adlı bir spor yarattılar. Dünya çapında köpeklerin eğitmenleriyle rekabet edebilecekleri Schutzhund organizasyonları ve eğitmenleri var.

Bu spor, köpekleri aşağıdaki kategorilerde değerlendirmeler ve eğitimler de dahil olmak üzere bir dizi zorlu testten geçirir: