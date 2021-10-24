Görüntüsüyle iştahları kabartan Alman pastası tarifi, lezzetiyle de hafızalara kazınıyor. Peki, Alman pastası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız Alman pastası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ALMAN PASTASI TARİFİ

Alman pastası malzemeler

5 su bardağı un

10 gr kuru maya

2 yumurta

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

Krema için

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

1 su bardağı tozşeker

Üzeri için

150 gram bitter çikolata

3/4 çay bardağı krema

İnce çekilmiş Antep fıstığı

ALMAN PASTASI YAPILIŞI

Kek için, unu bir kaba alıp şeker ve tuz ile harmanlayın ve ortasını havuz gibi açın. İçine maya, yumurta, yoğurt, su, süt ve yumuşatılmış tereyağı ilave edin.

Unu kenarlardan alıp yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurların üzerine hafifçe bastırarak tepsiye yerleştirin. Üzerini örterek mayalanmaya bırakın. 175 dereceye ayarlanmış fırında pişirin.

Krema için, yumurta sarısı, süt, un, şeker ve vanilyayı bir tencerede koyulaşıncaya kadar pişirin. Arada karıştırarak soğumaya bırakın. Krema sıkma torbasına doldurun. Kekleri enlemesine ortadan kesip kremayı içlerine sıkın.

Krema ve çikolatayı birlikte eritin. Keklerin üst kapaklarını tel ızgara üzerine dizin. Sosu üzerlerine gezdirip fıstık serpiştirin ve soğumaya bırakın. Soğuyan pastaların kapaklarını kapatın. Dilerseniz, çikolatayı eritmek yerine ev yapımı çikolata sosu da kullanabilirsiniz.



