Yemek Almanların meşhur tatlısı: Alman pastası tarifi

Almanların meşhur tatlısı: Alman pastası tarifi

Yemek

Almanların meşhur tatlısı: Alman pastası tarifi

Almanya'nın en bilindik tatlılarından biri olan ve yıllarda birçok mutfağa misafir olan alman pastası tarifi, hemen hemen herkes tarafından çok sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için alman pastası tarifi arıyor ya da alman pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Alman pastası tarifi için "Alman pastası tarifi, alman pastası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

13 Ağustos 2020, Perşembe 12:08 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız alman pastası tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için alman pastası tarifi arıyor ya da alman pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Alman pastası tarifi için "Alman pastası tarifi, alman pastası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Alman pastası tarifi

Alman pastası malzemeleri

Keki için:

  • 3 yumurta
  • 1,5 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 3 çay bardağı sıvı yap
  • Kabartma tozu

Kreması için:

  • Yarım litre süt
  • 3 kaşık un
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 yumurta
  • 1 kaşık tereyağı
  • Vanilya
  • Marmelat

Alman pastası yapılışı

Bir kapta yumurta ve şekeri köpürtün. Süt, un, yağ ve kabartma tozunu ekleyerek kek hamurunu oluşturun. Hamuru önceden yağlanmış tepsiye döküp 160 derecede önceden ısıtılan fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Pişince fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Kremasını hazırlamak için malzemeleri tencerede koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Krema hazır olunca kekinizi ortadan ikiye bölün. Arasına tüm kremayı döküp yayın. Üzerine dilediğiniz marmelatı dökün. Kekin üst kısmını kapatın ve pudra şekeri eleyin. 

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