Almanların meşhur tatlısı: Alman pastası tarifi

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Alman pastası tarifi

Alman pastası malzemeleri

Keki için:

3 yumurta

1,5 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt

3 çay bardağı sıvı yap

Kabartma tozu

Kreması için:

Yarım litre süt

3 kaşık un

1 çay bardağı şeker

1 yumurta

1 kaşık tereyağı

Vanilya

Marmelat

Alman pastası yapılışı

Bir kapta yumurta ve şekeri köpürtün. Süt, un, yağ ve kabartma tozunu ekleyerek kek hamurunu oluşturun. Hamuru önceden yağlanmış tepsiye döküp 160 derecede önceden ısıtılan fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Pişince fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Kremasını hazırlamak için malzemeleri tencerede koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Krema hazır olunca kekinizi ortadan ikiye bölün. Arasına tüm kremayı döküp yayın. Üzerine dilediğiniz marmelatı dökün. Kekin üst kısmını kapatın ve pudra şekeri eleyin.



