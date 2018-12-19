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Alman polisi gözaltındaki çete üyesini yanlışlıkla serbest bıraktı

Finlandiya'da 15 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle Almanya'da tutuklanan 25 yaşındaki Finlandiya vatandaşı yanlışlıkla serbest bırakıldı

19 Aralık 2018, Çarşamba 16:14
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Alman polisi gözaltındaki çete üyesini yanlışlıkla serbest bıraktı

Finlandiya polisi tarafından yapılan açıklamada 25 yaşındaki şüphelinin, Alman ve Finlandiyalı yetkililer arasındaki iletişim sorunu sebebiyle serbest bırakıldığı duyuruldu. Sorunun hangi ülke sebebiyle yaşandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Şüpheli hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta Finlandiya polisi, 25 yaşındaki şüphelinin adını ve fotoğrafını kamuoyu ile paylaşmış ve bir süre sonra şüpheli, Almanya'da yakalanmıştı.

25 yaşındaki şüphelinin, çete suçlarına da karıştığı tahmin ediliyor.

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