Alman Seyahat Acenteleri Birliği: Türkiye eski gücüne geri döndü

Almanların tatil için yoğun şekilde Türkiye’ye talep göstermesi, "Türkiye’nin eski gücüne geri döndüğü" şeklinde yorumlandı. Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, bu yıl yaz sezonunda tatil seyahatlerinde Türkiye’ye yönelik yoğun bir talebin yaşandığı belirtildi.

Geçen yıla oranla yüzde 24 arttı

Bu yıl yaz sezonunda seyahat acentelerinde ve internet üzerinden satışlardan elde edilen cironun geçen yıla göre yüzde 24 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, "Böylelikle Türkiye eski gücüne geri döndü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin yaz sezonunda İspanya’dan sonra en fazla rezervasyon yapılan destinasyon konumunda olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, kış mevsiminde de Türkiye’ye rağbetin arttığı kaydedildi.

AA