Alman şirketi ThyssenKrupp, 6 bin çalışanını işten çıkaracak

Tata ile birleşme görüşmeleri ve planları hakkında çalışanlarının bilgilendirilmemiş olmasının ciddi hata olduğunu ileri süren sendika ve iş yeri temsilcileri, ThyssenKrupp Steel idarecilerinin kendilerini iki yıldır korku ve endişe içinde beklettiklerini ve sonucunda 6 bin emekçiyle yollarını ayıracakları açıklamasına tepki gösterdi.

PROTESTO EDECEKLER

Alman WDR televizyonuna konuşan sendika temsilcilerinden Patrick Weber, "Şirket idarecilerinin aldıkları yanlış karar ve yaptıkları hesap hatalarının bedellerini niye emekçiler ödemek zorunda?" sözleriyle tepki gösterirken, ThyssenKrupp Steel'in yanlış işletme politikalarına 29 Haziran´da Berlin'de büyük bir mitingle sendika olarak protesto edeceklerini söyledi

"HATALARIN BEDELİ EMEKÇİLERE ÖDETİLİYOR"

ThyssenKrupp Steel işyeri temsilcilerinden Martin Michael de WDR´e yaptığı açıklamada, "En büyük korkumuz; işsizlik. Brezilya´ya on yıl önce yapılan yanlış yatırım 8 Milyar Euro´nun bedeli çelik sanayi emekçilerine ödetilmek isteniyor. Duruma müdahil olması gereken politikacılarımız da gelişmelere uzaktan seyrediyor" dedi.

ThyssenKrupp CEO´ su Guido Kerkhoff, işletmelerinin 'çelik' kısmındaki gelişmelerin kendilerini de düşündürdüğünü belirterek, 2019'un ilk yarısında taleplerin zayıf olduğunu hatırlatarak; mevcut gelişmenin beklentilerinin altında olduğunu söyledi. "Çelik bölümündeki kazanç durumu hoş değil" dedi

Frankfurter Allgemeine gazetesinde ThyssenKrupp´un zarar ettiği ileri sürülen bir haberde, ´Geçen yılın ilk yarısında 240 Milyon Euro kârda olan ThyssenKrupp, bu yılın aynı zaman diliminde 99 milyon Euro zararda´ ifadeleri dikkat çekti.



