Alman uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanlı'ktan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179 olmuştur" denildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA(DHA)