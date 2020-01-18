Alman uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, 11 Kasım'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179'a yükseldi.
Bakanlı'ktan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179 olmuştur" denildi.
Fatih POYRAZ/ANKARA(DHA)