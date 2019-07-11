Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açıldı

Almanca eğitim veren meslek yüksekokulunda her biri Alman ekolünden yetişmiş akademisyenlerden ders alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin bir dönemini Almanya’da, mesleki işyeri uygulaması şeklinde geçirecek. Elektronik teknolojisi, internet ağ ve teknolojileri, mekatronik ve otomotiv teknolojisi bölümlerinden oluşan meslek yüksekokuluna önümüzdeki yıl, 20’si tam, 196’sı yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 216 öğrenci alınacak. Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2019-2020 akademik yılında eğitim vermeye başlayacak.

Mesleki işyeri uygulaması

Üniversite, Almanca eğitim veren yüksekokulun yanı sıra eğitim amaçlı faaliyet gösteren Alman FU Eğitim Kurumları’yla da işbirliği anlaşmasına imza attı. İki kurum arasında yapılan işbirliği anlaşmasına göre öğrenciler, üçüncü yılın son döneminde ise FU Eğitim Kurumları’nın anlaşmalı olduğu, Almanya’daki bin 800 firmadan birinde mesleki işyeri uygulaması şeklinde eğitim alacak.