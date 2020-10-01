Dünya Almanya, 11 ülkeye seyahat konusunda uyardı

Almanya, 11 ülkeye seyahat konusunda uyardı

Dünya

Almanya, 11 ülkeye seyahat konusunda uyardı

Almanya, corona virüs salgını nedeniyle 11 Avrupa ülkesine seyahat ile ilgili uyarıda bulundu.

01 Ekim 2020, Perşembe 09:34 Son Güncelleme:
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Almanya, 11 Avrupa ülkesinin belirli bölgelerinde corona virüse yakalanma riskinin yüksek olduğuna işaret ederek seyahat uyarısında bulundu. Belçika'nın tamamı için seyahat uyarısında bulunan Almanya, Fransa'nın da Grand Est bölgesi dışındaki yerlerine zorunlu olunmadıkça gidilmemesi gerektiğini belirtti.

Robert Koch Enstitüsü, Galler ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra İzlanda'nın tamamını risk bölgeleri olarak işaret etti. Risk bölgeleri olarak tanımlanan diğer yerler Estonya, İrlanda, Romanya, Slovenya, Macaristan ve Hırvatistan.

RKI, bir bölgede haftalık vaka sayısı 100 binde 50'yi aştığında o bölgeyi uyarı listesine ekmiyor.


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