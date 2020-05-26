Almanya, 31 ülke ile seyahat kısıtlamalarını kaldıracak

Almanya 17 Mart'ta getirdiği seyahat yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Koronavirüs salgını kapsamında getirilen seyahat yasağının kaldırılmasıyla 15 Haziran’dan itibaren Almanlar 31 ülkeye seyahat edebilecek. Seyahat yasağının kaldırılacağı ülkeler arasında AB’nin 26 ülkesi ile İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein bulunuyor. Almanya'nın seyahat kısıtlamasını kaldıracağı ülkeler arasında şimdilik Türkiye bulunmuyor.

Yaz tatili öncesi kararın yürürlüğe gireceği ve Dışişlerinin "seyahat uyarıları" yerine ülkelerin durumuna göre "seyahat tavsiyeleri" ifadelerinin yer alacağı bildirildi.

Almanya kısıtlamaların kaldırılması için 1 hafta içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni korona vakasının görülmemesi, maske kullanımı, fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, mekanların havalandırma ve dezenfeksiyonu gibi bir dizi kuralların yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Çekya, Avusturya ve Almanya sınırlarını açtı

Korona salgını nedeniyle kapatılan Çekya’nın Almanya ve Avusturya'ya olan tüm sınır kapıları tekrar açıldı. Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamek, iki komşu ülke ile sınırların yeniden açılmasıyla normal hayata geri dönüldüğünü, sınırlarda kontrollerin sadece rastgele yapılacağını açıkladı.

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