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Almanya 8 milyon euro ile kaybolan Yasemini konuşuyor! Dedesi anlattı: Torunum bu karakterde bir çocuk değil

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Almanya 8 milyon euro ile kaybolan Yasemini konuşuyor! Dedesi anlattı: Torunum bu karakterde bir çocuk değil

Almanya 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğu iddia edilen Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor. Yasemin'in dedesi, 'Ekonomik olarak da durumu iyi olan birisi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Böyle karakterde bir çocuk değil.' dedi.

06 Temmuz 2021, Salı 12:09 Son Güncelleme:
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Almanya’da, para dağıtım şirketinde çalışan ve 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğu öne sürülen Yasemin Gündoğan'ın (28), Ordu’da yaşayan dedesi Mehmet (82) ve babaannesi Fethiye Gündoğan (78), torunlarının böyle olaya karıştığına inanmadıklarını söyledi.

"TORUNUM DAHA GEÇEN YIL KENDİSİNE EV ALDI"

Almanya'nın Bremen’deki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre, 8 milyon euro ile ortadan kayboldu. Gündoğan’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Gündoğan’ın, Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Neneli Mahallesi’nde yaşayan babaannesi Fethiye Gündoğan, olayla ilgili konuştu.

Torununun böyle bir olaya karıştığına inanamadığını belirten Gündoğan, “Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi. Ekonomik olarak da durumu iyi olan birisi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Torunum daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum. İnşallah canına bir şey gelmez” dedi.

‘YERİNİ BİLSEM POLİSE ŞİKAYET EDERİM’

Dede Mehmet Gündoğan ise yaşananları 3 gün önce öğrendiğini belirterek, “Ne olduğunu, neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Torunum bu karakterde biri değil. İnanın, yerini bilsem polise şikayet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz. Bu işin arkasında mafya veya başka birilerinin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah canına bir şey gelmeden bulunur” diye konuştu.

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