Dünya Almanya, Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı

Almanya, Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı

Dünya

Almanya, Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı

Almanya'nın haklarında sınır dışı kararı verilen Afganları ülkelerine geri gönderme işlemlerini güvenlik nedeniyle bir süreliğine askıya aldığı bildirildi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 16:19 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı." ifadesini kullandı.

Almanya bir süredir iltica müracaatları reddedilen Afgan sığınmacıları ülkelerine sınır dışı ediyordu.

AA

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