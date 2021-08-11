Almanya, Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı." ifadesini kullandı.

Almanya bir süredir iltica müracaatları reddedilen Afgan sığınmacıları ülkelerine sınır dışı ediyordu.

AA