Hükümetler, güncellemeler ve destek söz konusu olduğunda Android ekosisteminin durumu hakkında giderek daha fazla endişe duyuyor. Belki de daha güçlü önlemler alma zamanının geldiği düşünülüyor.

Almanya hükümeti tarafından yapılan öneride yer alan bilgilere göre akıllı telefonlar ve tablet için 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi ve yedek parça desteğinin verilmesi talep ediliyor.

Avrupa Birliği, şu an için üreticiden üreticiye değişmekle birlikte 2 ila 3 yıl arasında verilen desteği güncelleme desteğini 5 yıla, yedek parça desteğini ise 6 yıla çekmek için çalışıyor. 5-6 yılın yeterli olmadığını savunan Almanya, yaptığı öneri ile birlikte söz konusu desteklerin 7 yıl boyunca sürmesi gerektiğini paylaştı.

Güvenlik güncellemesi ve yedek parça desteğinin sürelerinin yanı sıra yedek parçaların fiyatları ile ilgili bir öneride de bulunan Almanya, yedek parça fiyatlarının pahalı olduğunu ve daha uygun fiyatlardan kullanıcılara sunulması gerektiğini de belirtti.

Almanya tüketicilerin yanında duran bir öneri ile birlikte Avrupa Birliği'nin daha sert adımlar atmasını isterken üreticiler ise bu isteklerin aşırıya kaçtığını söylüyor. Apple, Samsung, Google ve Huawei gibi önemli üreticileri temsil eden DigitalEurope, 3 yıl güvenlik güncellemesi verilmesi gerektiğini savunuyor.