Siyasete veda etmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel’in 16 Ekim'de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Türkiye’nin kendileri için önemine işaret eden Seibert, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı." dedi.

Seibert, Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu belirterek "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir." ifadelerini kullandı.

Seibert, Alman hükümetinin, özellikle Suriye’den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye’nin başarısına işaret ettiğini belirterek "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor." dedi. Seibert, bunun, AB’nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatının temel düşüncesi olduğunu kaydetti.

İTALYA'YA İKİLİ BAĞLAMDA YAPTIĞI SON ZİYARET

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya ve Vatikan'a başbakan olarak son resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma’ya veda ziyareti kapsamında gelen Alman mevkidaşıyla baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı olduğu dönemde, Merkel ile yakın çalışma imkanı bulduğunu dile getiren Diraghi, "Bu muhtemelen kendisinin İtalya’ya ikili bağlamda yaptığı son ziyarettir. Bu nedenle son 16 yılda Avrupa'nın geleceğini tasarlamada oynadığı belirleyici rol için hem kendi adıma hem de hükümetim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Draghi, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelere yönelik dayanışmasının işareti olan ve İtalya’da ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik "Next Generation (Yeni Nesil)" programının oluşturulmasında Merkel’in belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Merkel de ECB Başkanlığı döneminden tanıdığı Draghi'ye "Avro’nun büyük bir garantörüydünüz. Avro'nun gelişmesine katkıda bulundunuz." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, ülkesinde hükümet kurma çalışmalarının, bir önceki hükümetin kurulmasında geçen zamana göre daha hızlı sonuçlanacağını da söyledi.

MERKEL, PAPA TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Almanya Başbakanı Merkel, sabah saatlerinde Roma’ya komşu Vatikan Şehir Devleti’ne geçerek, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından kabul edildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa tarafından kabul edilen Merkel'in, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Merkel'in Vatikan'da muhataplarıyla görüşmelerinde, Vatikan ve Almanya arasındaki verimli iş birliğinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, acil sağlık durumu ve düzensiz göç krizini ele almak için iş birliğini yeniden başlatma fırsatlarının üzerinde durulduğu kaydedildi.

Merkel, son olarak Katolik derneği Sant'Egidio'nun tarihi arena Kolezyum'da düzenlediği "Kardeş halklar, geleceğin dünyası" isimli etkinliğinin kapanış törenine katıldı.



