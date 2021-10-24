Almanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedim

16 yıldır Almanya Başbakanı olarak görev yapan ve aktif siyaseti bırakarak görevi devretmeye hazırlanan Angela Merkel, genel seçimler sonrası ilk röportajını, ülkenin önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’a verdi. Merkel, “Ülkeyi yıllar sonra yeniden SPD’li (Sosyal Demokrat Parti) birinin yöneteceğini düşündüğünüzde rahat uyuyabiliyor musunuz?” sorusuna “Evet” diyerek “Siyasi olarak farklılıklar olacak. Bu da çok doğal ama ben rahat uyuyacağım” yanıtını verdi.

İNSANLIK GÖREVİYDİ

Sığınmacılara Almanya’nın kapılarını açmaktan kesinlikle pişmanlık duymadığını belirten Merkel, “Bu bir insanlık göreviydi” dedi. İklimin korunması alanında ciddi adımlar attıklarını, ancak hâlâ hedeften uzak olduklarını itiraf eden Merkel, hem partisinde hem de diğer partilerde kadın oranının çok düşük olduğu yönündeki tartışmaları da yerinde bulduğunu söyledi.

UYKUMU ALMIŞ OLURUM

Kişisel soruları genelde yanıtlamayan Merkel, veda röportajında Emeklilik hayatına dair de konuştu. “Sabahları aldığı bilgilendirme sunumu yerine televizyondaki sabah programlarını seyredip seyretmeyeceği” sorusuna karşılık, “Görevi bıraktıktan sonraki gün ne yapacağımı henüz düşünmedim” dedi. “Sabahları daha geç mi kalkacaksınız?” sorusuna ise “Görevi bıraktıktan sonra uykumu daha çok almış olarak uyanacağımdan eminim” yanıtını verdi.

Emekliliğe hazırlanan Merkel, eşinin kendisine “Umarım bütün gün evde oturup durmazsın” diye sorup sormadığı soruna ise şu cevabı verdi: “Eşimin öyle bir korkusu yok. Kendisi yeterince meşgul biri. Ben de bütün gün evde oturup durmakla tanınmıyorum.”

Almanya’da, seçimlerden zaferle çıkan SPD Lideri Olaf Scholz liderliğinde bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.