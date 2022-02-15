Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi yatıştırmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sonra bölgeyi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev'den sonra bugün de Moskova’da temaslarına devam ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi törenle karşılanan Scholz, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı. Almanya Başbakanı Kiev’deki temaslarında, Putin ile gerilimi yatıştırmaya yönelik bir görüşme gerçekleştireceğini belirtmiş ve Ukrayna sınırında on binlerce Rus askerinin konuşlanmasının ‘anlaşılabilir olmadığını’ kaydetmişti.

Rusya'nın dün ve bugün yaptığı açıklamalarla yumuşama belirtisi göstermesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçebileceklerini açıklaması ile bugünkü görüşmelerin daha pozitif havada geçmesi bekleniyor.

PUTİN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Scholz Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki liderin görüşme sonrası beraber kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Rusya-Ukrayna krizinin başladığı günden beri Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerine göre daha temkinli davrandığı gözlerden kaçmamıştı. Ukrayna'ya silah göndermeyi reddeden ülke bir süredir eleştirilerin odağındaydı.

'UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ'DİR'

Scholz, dün Ukrayna'ya gitmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Görüşmede Almanya'nın son sekiz yılda ekonomik olarak Ukrayna'ya en çok destek olan ülke olduğunu hatırlatan Başbakan Schol, desteklerinin ve yatırımlarının devam edeceğini aktardı.

Zelenskiy ve Scholz, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa için kritik önemde olduğuna vurgu yaparak, "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliği demektir. Kuzey Akımı 2 projesinin risklerini de görüşmemizde değerlendirdik. Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyor ve enerji garantisi ile enerji güvenliği istiyoruz. Ukrayna’da bugün Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisi oluşturuluyor. Ukrayna’ya Avrupa’dan gelecek güvenlik, ekonomik ve enerjik destek çok önemli" ifadelerini kullandı.





İlgili Haberler Rusya Savunma Bakanlığı: Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı



