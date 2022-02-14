Dünya Almanya Başbakanı Scholz: Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz

Almanya Başbakanı Scholz: Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz

Dünya

Almanya Başbakanı Scholz: Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev ve Moskova ziyaretleri öncesi yaptığı açıklamada, “Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2 günlük Kiev ve Moskova ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapan Scholz, "Ukrayna yolunda. Bugün Kiev'de, yarın da Moskova'da. Ukrayna sınırında devam eden oldukça ciddi durumla ilgili görüşmelerimize devam edeceğim. Kiev'de, Ukrayna'ya devam eden dayanışmamızı ve desteğimizi ifade etmek benim adıma önemlidir. Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz. Daha fazla askeri saldırganlığın Rusya için çok ciddi sonuçları olacaktır. Bu konuda müttefiklerimize kesinlikle katılıyorum. Avrupa'da barış için çok ama çok ciddi bir tehdide tanık oluyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA


İlgili Haberler
Ortalığı karıştıracak iddialar: Sahte bomba ihbarları ve darbe


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ukrayna, Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi istiyor