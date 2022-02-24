Dünya Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya kuralları çiğniyor

Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya kuralları çiğniyor

Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya kuralları çiğniyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, 'Rusya, Ukrayna'ya saldırarak uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğniyor' dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 10:50 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından dünya liderlerinden tepkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya, Ukrayna'ya saldırarak uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğniyor. Dünya bu utanç gününde Rusya'yı unutmayacak. Ortaklarımızla birlikte tepki göstereceğiz. Ukrayna ile dayanışma içinde olamaya devam edeceğiz” dedi.

Almanya ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının, özgürlüğe ve demokrasiye karşı yapıldığını belirterek, “Bu saldırı, yalnızca Ukrayna ya yapılan bir saldırı değildir. Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlar artık yeterli değildir. Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar ve izolasyon uygulanmalıdır” dedi.

ALMAN VATANDAŞLARINA 'ÜLKEYİ TERK EDİN' ÇAĞRISI

Federal hükümet, Rus saldırılarının ardından, Alman vatandaşlarından "acil olarak" Ukrayna'dan ayrılmalarını isteyerek, Almanya’nın Ukrayna’dan tahliyeleri gerçekleştirmesinin şuan için mümkün olmadığını, Ukrayna’dan ayrılmak isteyenlerin güvenli bir yol bulmalarını konusunda uyardı. Şu an için korunaklı bir yerde kalmanın daha güvenli olduğunu belirten Alman hükümeti , “Güvenli bir yerde kalın. Kalabalıktan kaçının. Sürekli güncellenen seyahat ve güvenlik tavsiyelerinin yanı sıra yerel ve uluslararası medyayı takip edin” dedi.

İHA


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