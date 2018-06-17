Almanya - Meksika maçı özeti

Maçın önemli dakikaları: ALMANYA:0 MEKSİKA:1

90'Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi.

64' Almanya Kimmich'e gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Reus'un ortasına çok şık vuran Kimmich, topu ağlarla buluşturamadı.

46' İkinci yarı başladı

45' İlk yarı sona erdi.

35' Meksika baskılı başladığı maçta aradığı golü buluyor. Organize gelişen Meksika atağında ceza sahası içinde topla buluşanHirving Lozano, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir şet çekti ve takımını son şampiyon Almanya karşısında 1-0 öne geçirdi.

27' MEKSİKA BÜYÜK ŞANSI TEPTİ! Mesut'un hatalı pasında Vela sol kanatta büyük bir boşluk yakaladı. Vela ceza sahasına çevirmek istedi ancak Almanya savunması geriye döndü ve topa yeniden sahip oldu.

17' Meksika'da Chicharito, Layun'un pasında ceza sahasına girdi kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak yavaş davrandı ve topu kaybetti.

1.DK: Maç başladı

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Müller, Mesut Özil, Draxler, Werner

Meksika: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Vela, Herrera, Lozano, Hernandez

ALMANYA ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasındaki rekabette Almanya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Almanya ile Meksika 5'i resmi, 6'sı özel 11 maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 5'ini Almanya kazanırken, Meksika yalnızca 1 galibiyet alabildi. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanlar, 24 kez gol sevinci yaşarken, Meksika ise 10 gol attı.

İLK MAÇ 1968'DE

Almanya-Meksika rekabeti, ilk olarak 1968 yılında yaşandı. 50 yıllık rekabetin ilk mücadelesi, 22 Aralık'ta Meksika'nın başkenti Meksiko'da oynandı. Hazırlık maçı, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

MEKSİKA'YA AĞIR DARBE

Almanya-Meksika rekabetinin en unutulmaz maçı, Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda yaşandı.

Ev sahibi Meksika, Paraguay, Belçika ve Irak'ın yer aldığı grubu 5 puanla lider bitirerek son 16 turuna kaldı. Almanya da o dönemde Batı Almanya olarak katıldığı turnuvada Danimarka, Uruguay ve İskoçya ile verdiği grup mücadelesini 2. sırada bitirerek bir üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Meksika, Bulgaristan'ı, Almanya da Fas'ı eleyerek çeyrek finalde eşleşti.

Karl-Heinz Rummenigge ve Lothar Matthaus'lu Almanya ile Hugo Sanchez'in formasını giydiği Meksika arasındaki karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Penaltı atışlarında hata yapmayan Almanlar, ev sahibi Meksika'yı eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Fransa'yı eleyen Almanya, finalde ise Arjantin'e mağlup olmuştu.

SON MAÇ KONFEDERASYON KUPASI'NDA

İki takım arasındaki rekabette son maç, geçen yılki Konfederasyon Kupası'nda oynandı. Soçi'de 29 Haziran'da yapılan maçta Almanya, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

ALMANYA 19, MEKSİKA 16

Almanya ile Meksika, Dünya Kupası'na en çok katılan ülkeler arasında yer alıyor.

Üst üste 19. turnuvasına katılacak Almanya, bugüne kadar yer aldığı 18 şampiyonada 106 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 66'sını kazanan, 20 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan Almanya, 224 gol attı, 121 gol yedi.

Almanya, dünya sıralamasında da zirvede bulunuyor.

Meksika ise üst üste 16. Dünya Kupası'nda yer alıyor. Meksika, boy gösterdiği 15 turnuvada 53 maça çıktı, 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 57 gol atan Meksika, kalesinde 92 gol gördü.

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)





Kaleciler: Guillermo Ochoa (Standard Liege), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul)

Defans: Diego Reyes (FC Porto), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Hector Moreno (Real Sociedad), Oswaldo Alanis (Getafe), Nestor Araujo (Santos Laguna), Miguel Layun (Sevilla), Jesus Gallardo (Pumas), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (America)

Orta Saha: Hector Herrera (Porto), Andres Guardado (Real Betis), Rafa Marquez (Atlas), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Jesus Molina (Monterrey), Erick Gutierrez (Pachuca), Giovani dos Santos (LA Galaxy)

Forvet: Javier Aquino (Tigres), Jesus "Tecatito" Corona (Porto), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Javier Hernandez (West Ham United), Carlos Vela (LAFC), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Jurgen Damm (Tigres)