Dünya Almanya, Rus diplomatı 'istenmeyen kişi ilan etti

Almanya, Rus diplomatı 'istenmeyen kişi ilan etti

Dünya

Almanya, Rus diplomatı 'istenmeyen kişi ilan etti

Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

08 Şubat 2021, Pazartesi 20:21 Son Güncelleme:
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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 1961'deki Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'ndeki bir çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, bu adımla Alman hükümetinin 5 Şubat'ta Rusya'nın aldığı karara tepki gösterdiği ifade edildi.

Rusya'nın, aralarında Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir çalışanın da bulunduğu birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden diplomatı sınır dışı ettiği anımsatılan açıklamada, "Bu karar hiçbir şekilde haklı değildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu Alman diplomatın, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme görevini yerine getirdiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 5 Şubat'ta Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

AA

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