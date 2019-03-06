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Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını uzattı

Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını mart sonuna kadar uzattı

06 Mart 2019, Çarşamba 15:01
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Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını uzattı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, hükümetin ay sonuna kadar Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu karar, Yemen'deki gelişmelere binaen alındı. Yemen'deki savaşın bir an önce sona ermesi görüşündeyiz." dedi.

Ayrıca Maas, bu ay sonuna kadar daha önce izni verilen silah ve mühimmatların da gönderilmeyeceğini ifade etti.

Maas, kararın mart sonunda uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yorum yapamayacağını ancak Yemen'deki durumu izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

AA


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