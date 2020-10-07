Futbol Almanya Türkiye maç sonucu: 3-3

Almanya Türkiye maç sonucu: 3-3

Futbol

Almanya Türkiye maç sonucu: 3-3

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.

07 Ekim 2020, Çarşamba 21:52 Son Güncelleme:
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A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık mücadelesinde Almanya'ya konuk oldu. Mücadele 3-3 berabere sona erdi.

Almanya 3-3 Türkiye

GOL! 90+4'te Kenan Karaman attı, 3-3 yapıyoruz.

Almanya 3-2 Türkiye 

GOL 81.dk: Luca Waldschmid

Almanya 2-2 Türkiye

GOL! 67.dk: Efecan ile maçta durumu 2-2 yapıyoruz.

Almanya 2-1 Türkiye

GOL 58.dk: Florian Neuhaus ile Almanya 2-1 öne geçti.

Almanya: 1 Türkiye: 1

GOL! 49.dk: Ozan Tufan maçta beraberliği getiren golü atıyor.

İlk yarı sona erdi.

Almanya: 1 Türkiye: 0

GOL! 45+1.dk: Draxler ile Almanya 1-0 öne geçiyor.

19.dk: Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşu Leno'da kaldı.

11.dk: Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan'ın şutu Almanya savunmasında kaldı.

4.dk: Almanya'nın Draxler ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk 11'ler:

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.

Türkiye: Mert, nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf, Enes


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