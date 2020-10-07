Almanya Türkiye maç sonucu: 3-3
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.
07 Ekim 2020, Çarşamba 21:52 Son Güncelleme:
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A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık mücadelesinde Almanya'ya konuk oldu. Mücadele 3-3 berabere sona erdi.
Almanya 3-3 Türkiye
GOL! 90+4'te Kenan Karaman attı, 3-3 yapıyoruz.
Almanya 3-2 Türkiye
GOL 81.dk: Luca Waldschmid
Almanya 2-2 Türkiye
GOL! 67.dk: Efecan ile maçta durumu 2-2 yapıyoruz.
Almanya 2-1 Türkiye
GOL 58.dk: Florian Neuhaus ile Almanya 2-1 öne geçti.
Almanya: 1 Türkiye: 1
GOL! 49.dk: Ozan Tufan maçta beraberliği getiren golü atıyor.
İlk yarı sona erdi.
Almanya: 1 Türkiye: 0
GOL! 45+1.dk: Draxler ile Almanya 1-0 öne geçiyor.
19.dk: Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşu Leno'da kaldı.
11.dk: Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan'ın şutu Almanya savunmasında kaldı.
4.dk: Almanya'nın Draxler ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk 11'ler:
Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.
Türkiye: Mert, nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf, Enes