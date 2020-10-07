Futbol Almanya Türkiye maçı (CANLI)

Almanya Türkiye maçı (CANLI)

Futbol

Almanya Türkiye maçı (CANLI)

A Milliler özel maçta bu akşam Almanya ile deplasmanda karşılaşıyor.

07 Ekim 2020, Çarşamba 21:52 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

4.dk: Almanya'nın Draxler ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

11.dk: Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan'ın şutu Almanya savunmasında kaldı.

19.dk: Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşu Leno'da kaldı.

A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık mücadelesinde Almanya'ya konuk oluyor.

İlk 11'ler:

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.

Türkiye: Mert, nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf, Enes


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