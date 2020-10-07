Almanya-Türkiye maçı şifresiz yaynlanacak

A Milliler özel maçta Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Milli Takım, Almanya maçının ardından UEFA Uluslar B Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Rusya deplasmanına gidecek. 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan ile oynanacak.

3 maç da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Almanya maçı bu akşam 21.45'te başlayacak.