Futbol Almanya-Türkiye maçı şifresiz yaynlanacak

Almanya-Türkiye maçı şifresiz yaynlanacak

Futbol

Almanya-Türkiye maçı şifresiz yaynlanacak

Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık karşılaşmasında kendini test edecek.

07 Ekim 2020, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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A Milliler özel maçta Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Milli Takım, Almanya maçının ardından UEFA Uluslar B Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Rusya deplasmanına gidecek. 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan ile oynanacak. 

3 maç da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Almanya maçı bu akşam 21.45'te başlayacak.

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