Almanya-Türkiye maçı şifresiz yaynlanacak
Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık karşılaşmasında kendini test edecek.
07 Ekim 2020, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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A Milliler özel maçta Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Milli Takım, Almanya maçının ardından UEFA Uluslar B Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Rusya deplasmanına gidecek. 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan ile oynanacak.
3 maç da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Almanya maçı bu akşam 21.45'te başlayacak.
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