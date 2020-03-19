Dünya Almanya'da 1 günde 2 bin 801 vaka tespit edildi

Almanya'da 1 günde 2 bin 801 vaka tespit edildi

Dünya

Almanya'da 1 günde 2 bin 801 vaka tespit edildi

Almanya'da corona virüs vaka sayısı 1 günde 2 bin 801 kişi artarak 10 bin 999'a yükseldi.

19 Mart 2020, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada, ülkede son 1 günde yeni vaka sayısının 2 bin 801 kişi arttığı belirtildi.

Bu verinin son 24 saatte 3'te 1 oranında yeni vaka sayısında artış yaşandığını gözler önüne serdiği ifade edildi. Almanya'da corona virüs nedeniyle 20 hasta yaşamını yitirdi ve ülke genelinde vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi.

Merkel dün ilk kez corona virüs önlemleri için ulusa seslendi 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan kurallara uyulmasını istedi.

Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında, milyonlarca kişinin iş yerine, çocukların da okula ve kreşe gidemediğine, tiyatro ve sinemaların kapandığına işaret ederek Covid-19 ülkedeki yaşamı değiştirdiğini belirtti. Halkı dayanışma göstermeye ve disiplinli olmaya çağıran Merkel, "Şimdi bir süre geçerli olacak kurallara uyun." dedi.

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