Dünya Almanya’da bıçaklı saldırgan şoku!

Almanya’da bıçaklı saldırgan şoku!

Dünya

Almanya’da bıçaklı saldırgan şoku!

Almanya’nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

25 Haziran 2021, Cuma 20:22 Son Güncelleme:
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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı’nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı. Polis, saldırganı yakaladı. Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu. Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

AA

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