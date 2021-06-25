Almanya’da bıçaklı saldırgan şoku!

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı’nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı. Polis, saldırganı yakaladı. Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu. Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

AA