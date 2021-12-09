Edinilen bilgiye göre, Düsseldorf Havalimanı apronu yakınlarında inşaat kazısı sırasında bir bomba bulundu. Yapılan incelemede bombanın ikinci dünya savaşından kalma olduğu anlaşıldı.

Bombanın imhası için havalimanı hava trafiği kısa süreliğine durduruldu. Bu sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Düsseldorf seferini yapan Anadolu jet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi. Bomba imha çalışmalarının tamamlanmasıyla hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL(DHA)