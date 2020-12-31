Dünya Almanya'da camiye ırkçı içerikli tehdit mektubu gönderildi

Almanya'da camiye ırkçı içerikli tehdit mektubu gönderildi

Dünya

Almanya'da camiye ırkçı içerikli tehdit mektubu gönderildi

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin bulunduğu tehdit içerikli bir mektup gönderildi.

31 Aralık 2020, Perşembe 01:50 Son Güncelleme:
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Waechtersbach DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Hakan Akbulut, yaptığı açıklamada, bugün posta yoluyla gönderilen ve üzerinde gönderici bilgilerinin bulunmadığı bir mektup aldıklarını söyledi. Akbulut, mektupta gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin yer aldığını aktardı. Tehdit içerikli bir mesajla karşılaştıklarını ifade eden Akbulut, bunun demokrasi ve insan hakları ilkelerine uymadığını ifade etti.

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Akbulut, "Düşmanlıklar üzerine kurulu bir sistem hiç kimsenin fayda görebileceği bir sistem olamaz." dedi.

Mektubu gönderen kişi ya da kişileri kınayan Akbulut, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

AA

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