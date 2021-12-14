Dünya Almanya’da camiye saldırıda 11 kişi gözaltına alındı

Almanya’da camiye saldırıda 11 kişi gözaltına alındı

Dünya

Almanya’da camiye saldırıda 11 kişi gözaltına alındı

Almanya’nın Leipzig kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Eyüp Sultan Camii’ne sert cisimler atarak saldırı düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı.

14 Aralık 2021, Salı 11:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Almanya’da dün akşam saatlerinde Leipzig kentinde aşırı solculardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Hermann-Liebmann Caddesi’ndeki Eyüp Sultan Camii’ne saldırdı. 

Sert cisimler atarak caminin camlarını kıran yüzleri maskeli göstericiler, çevredeki araçlara da zarar verdi. Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiğini belirtildi.

Leipzig kentinde gösterilerine devam eden aşırı solcular, Volkmarsdorf semtindeki Eisenbahn Caddesi’nde çöp konteynerlerini ateşe verip, havai fişeklerle araçları kundaklamaya çalıştı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Dört Mevsim Mersin…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hamlelerini tek tek yazdı... İşte Çin'in Tayvan'ı işgal planı!