Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın bugün yapılan oylamada yeniden seçilerek, ikinci dönem Cumhurbaşkanı oldu. Federal Seçiciler Kurulu tarafından yapılan seçimde Alman Federal Meclisi'nin tüm üyeleri (736 vekil), ve 16 federal eyaletin temsilci organları tarafından aday gösterilen bin 472 kişi oy kullanma hakkına sahipti.

Alman Sol Parti’den (Die Linke) Gerhard Trabert, Almanya için Alternatif Parti’den (AfD) ise Max Otte’i cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde, Frank-Walter Steinmeier, yeniden seçilerek 5 yıl daha görevde kalmayı garantiledi.

Eyaletler Cumhurbaşkanlığı seçiminde, aralarında Uğur Şahin, Sibel Kekilli gibi tanınmış kişiler de delege olarak oy kullanabilme hakkına sahipti.