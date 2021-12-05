Maçın hakemi Felix Zwayer, maçı 3-2'ye getiren penaltıyı çaldıktan sonra Almanya'nın gündemine oturmuştu. Zwayer, maçın ardından yayıncı kuruluş Sky Sports'a konuştu.

Tartışmalı pozisyonlar için konuşan Zwayer, "Ben gördüğümü yorumladım. Yardımcılarım ve ben maçı adaletli şekilde yönetmeue çalıştık" diyerek ekibini savundu.

Dortmund cephesinden sert tepki gören Zwayer'e en sert suçlama Jude Bellingham'dan geldi.

"Şikeye karışmış birini verirseniz böyle olur!"

Dortmund'un 18 yaşındaki oyuncusu, Zwayer için "Şikeye karışmış birini ülkenin en önemli maçına verirseniz böyle olur" dedi.

Bellingham'ın sözünü ettiği şike olayı ise "Hoyzer Skandalı" olarak biliniyor. 2005 yılında yaşanan olayda eski Alman hakem Robert Hoyzer'in şike yaptığı ortaya çıkmıştı. O dönem genç bir hakem adayı olan Zwayer'in ise olayı bildiği ve buna ses çıkartmadığı, sonra da Hoyzer'den 300 euro aldığı ortaya çıkmıştı. Zwayer, 6 aylık men cezasının ardından hakemlik kariyerine devam etmiş ve Bundesliga seviyesine kadar yükselmişti.

Konu yargıya taşınacak

Maçın gözlemcisi yaptığı açıklamada Bellingham hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Diğer yandan Almanya Futbol Federasyonu Disiplin Kontrol Komitesi de oyuncuyu ceza kuruluna sevk edecek.

Dortmund cephesinden gelen tepkiler ise şöyle:

CEO Watzke: Bellingham'ın maç sonrasında konuşmasına gerek yoktu ama söyledikleri yanlış değildi. O, 18 yaşında ve o anda duygusaldı. Kimseye hakaret etmeden doğruları söyledi. Bu açıklamalar yüzünden bir ceza alacağını düşünmüyorum. Onun destekçisiyiz

Teknik direktör Rose: Böyle bir maçında bu tarz bir kararla sonuca bağlanması utanç verici. Sahadaki oyun, daha farklı bir şekilde sonuçlandırılmayı hak ediyordu. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü hepimiz her şeyi gördük. Reus'un pozisyonunun penaltı olduğuna inanıyorum. Hummels'in pozisyonu da fazlasıyla tartışmalı. Onun birçok kararda hatalı olduğuna dikkat çektim ve üst üste kart görüp atıldım. Bu çok aptalca. Bu sezon kendimi bu konuda frenlediğimi düşünüyorum. Daha önceki maçlarda kart görüp görmediğimi bile hatırlamıyorum. Fakat bugünkü maç, eşit muamele görmeyi hak ediyordu.

Haaland: Reus'a yapılan müdahale açıkça penaltıydı" diyen Haaland, "Hakeme, 'Neden gidip VAR'a bakmadın?' diye sordum. 'Gerek yok' diye cevap verdi. Kibirli bir tavrı vardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Biraz sakinleşmem gerekiyor