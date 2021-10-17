Dünya Almanya'da helikopter düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da helikopter düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Almanya'da helikopter düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde helikopter düştü. Helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

17 Ekim 2021, Pazar 17:24 Son Güncelleme:
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Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Heidelberg şehrinin 50 kilometre doğusunda meydana gelen kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. 

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada başka kayıp olup olmadığının araştırıldığı bilgisine yer verildi. 

Hessen ve Bavyera eyaletlerinin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği, arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.

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