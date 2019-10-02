İnternette sosyalleşirken gerçek hayatta yalnızlaştığımız şu günlerde inanılmaz bir olay yaşandı. Kimsesi olmayan bir adamın öldüğü 8 yıl sonra anlaşıldı...

8 YIL SONRA BULUNDU

Almanya’da 7 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı. İtfaiye, güvenlik gerekçesiyle apartmanı tahliye etmek istedi. Ancak ikinci kattaki bir dairenin kapısını kimse açmadı. Kapıyı kıran ekipler içeride bir cesetle karşılaştı. Evde oturan emekli Heinz H. (59) 2011’de ölmüş, 8 yıl boyunca kimsenin haberi olmamıştı. Adamın köpeği de açlıktan ölmüştü. Polis, bir kişinin öldüğünün bu kadar yıl nasıl fark edilmediğini araştırıyor.

Heinz H. bu evde oturuyordu.

FATURALARI ÖDENMİŞ

Adamın faturalarının otomatik talimatla ödendiği, böylece kimsenin bir şey fark etmediği sanılıyor. Heinz H.’nin komşusu Angelika H. “Kapısının önünden geçerken ağır bir koku vardı. Ev sahibi kokunun normal olduğu söylendi. Posta kutusu doluydu. Sağlık sigortasını aradım ama kişisel verilerin korunması nedeniyle bana bilgi verilmedi. Daha sonra polis geldi ama koku olmadığını söylediler” dedi.

Talihsiz adamın çürüyen arabasına çiçek bırakıldı