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Almanya’da iPhone’un bazı modellerinin satışı yasaklandı

Almanya'da bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle Apple’ın bazı iPhone modellerinin satışını ülkede yapamayacağına karar verdi. Apple'ın temyiz hakkı bulunduğundan karar hemen uygulanmayacak

20 Aralık 2018, Perşembe 19:46 Son Güncelleme:
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Almanya’da iPhone’un bazı modellerinin satışı yasaklandı

Münih Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthias Zigann, yaptığı açıklamada, Apple’ın temyize gitme hakkı olduğundan kararın hemen uygulanmayacağını belirtti.

Kararın, ABD ve Çin’de Qualcomm’un lehine verilen kararlardan sonra gelmesi dikkat çekti. Çin’de mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

Çin mahkemesinin kararında iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’in yer aldığı modeller etkilenmişti.

Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple’ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor.

BERLİN (AA)

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