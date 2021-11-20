Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırı

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi. Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.

AA