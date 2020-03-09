Dünya Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 89 yaşında bir kadın olduğu belirtilirken; diğerinin kimliği henüz açıklanmadı.

09 Mart 2020, Pazartesi 19:40 Son Güncelleme:
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Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Essen kentinde koronavirüs teşhisi koyulan 89 yaşındaki bir kadın ve Heinsberg kentinde henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Hayatını kaybeden 2 kişi, 1151 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da ilk can kayıpları olarak kayıtlara geçti.



Almanya (DHA)

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