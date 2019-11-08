Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi. Alman basını, Teutschenthal kasabası yakınlarındaki maden ocağında 30 kadar işçinin göçük altında kaldığını duyurdu. Patlamanın yerin yaklaşık 650 metre kadar altında gerçekleştiği ve en az iki işçinin yaralandığı ilk gelen bilgiler arasındaydı. Uluslararası haber ajansları, madendeki kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiyecilerin fotoğraflarını servis ediyor. Aynı zamanda ambulansların da olay yerine geldiği görülüyor. Dakikalar sonra Alman polisi madende mahsur kalan 35 işçinin tümünün kurtarıldığını Twitter mesajıyla açıkladı.



