Almanya’da okulda tüberküloz salgını

Karlsruhe sağlık bölümünden Ulrich Wagner, “Yeni aktif hastalık vakaları olasılığını gözardı edemeyiz” dedi. Tüberküloz salgını, temmuz ayında ayrı okullardaki 2 çocuğa tüberküloz teşhisi konulmasıyla ortaya çıktı. Hastalık o zamandan beri Michael Ende okulunda yayılmaya devam etti. Özellikle 8’inci sınıf öğrencileri hastalıktan etkilendi.

Yerel medyada yer alan haberde, sağlık görevlilerinin, bakterilerin bu kadar çok insanı nasıl enfekte edebildiğini belirlemek için okul binasını incelediği bildirildi.

İHA