Almanya'da patlama: 25 yaralı
Almanya Blankerburg şehrinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelerde 25 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55’te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin bir bölümü çöken binada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Herkes tahliye edildi
Bölge polisinden yapılan açıklamada binadaki herkesin tahliye edildiği ifade edildi.
https://twitter.com/Polizei_MD/status/1205416539333300224