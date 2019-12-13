Almanya'da patlama: 25 yaralı

Almanya Blankerburg şehrinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelerde 25 kişinin yaralandığı duyuruldu.

13 Aralık 2019, Cuma 12:23 Son Güncelleme:
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Almanya'da patlama: 25 yaralı

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55’te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin bir bölümü çöken binada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Herkes tahliye edildi

Bölge polisinden yapılan açıklamada binadaki herkesin tahliye edildiği ifade edildi.


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