Dünya Almanya’da polise silahlı saldırı

Almanya’da polise silahlı saldırı

Dünya

Almanya’da polise silahlı saldırı

Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaletine bağlı Kusel kasabasında trafik kontrolü yapan polislere düzenlenen saldırı sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

31 Ocak 2022, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaletine bağlı Ulmet kasabası istikametindeki 22.Bölge Yolu üzerinde silahlı saldırı düzenlendi. Trafik kontrolü yapan 24 ve 29 yaşındaki 2 polisin olay yerinde hayatını kaybettikleri açıklandı. Yerel saatle 04.20’de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin polis, olay yerinden kaçan faillerin arandığını ancak kaçış istikametlerinin henüz tespit edilmediğini belirtti.

Saldırının ardından Mayweilerhof ve Ulmet yönündeki 22.Bölge Yolu trafiğe kapatılırken polis, Kusel kasabasındaki bölge halkına otostopçuları araçlarına almamaları konusunda uyarıda bulundu.

İHA

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