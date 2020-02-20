Almanya'nın batısındaki Hanau kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılardan biri, kent merkezindeki bir nargile kafeye, ardında buraya 2 kilometre mesafedeki Kesselstadt mahallesinde Arena Bar adlı bir mekanın önünde düzenlendi. Saldırılarda, aralarında Türk kökenli kişilerin de bulunduğu on bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ise Alman olduğu düşünülüyor. Saldırının zanlısı, sabahın ilk saatlerinde yanında başka birinin de cesediyle evinde ölü olarak bulundu.

Mektup ve video bıraktı

Resmi olmayan bilgilere göre Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektup ve video bıraktı. Mektupta Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, saldırının çok üzücü olduğunu söyledi ve kenttekilerden ihtiyatlı davranmalarını istedi. Saldırının nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Soruşturma sürüyor. Almanya'da dört gün önce de Berlin'de Güldür Güldür Şov adlı komedi oyununun sergilendiği Tempodrom adlı gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi de yaralanmıştı.﻿﻿

'Mafya hesaplaşması deniliyor'

AA Muhabiri Mesut Zeyrek, saldırıyla ilgili paylaştığı son bilgilerde mafya hesaplaşması söylentilerinin öne çıktığını ve resmi olarak açıklanmasa da hayatını kaybeden ve yaralılar arasında Türklerin de olduğunun iddia edildiğini söyledi. AA Muhabiri Zeyrek'in açıklamaları şöyle:

"Polisin açıklamasına göre sekiz ölü var ve çok sayıda yaralı var. Polis saldırıyla ilgili arka planın henüz bilinmediğini söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerlerin arasındaki mesafe 2 - 3 kilometre, arabayla 5-10 dakika ulaşılabilecek kısa bir mesafe. Saldırganlara iki kişi denmişti ama daha fazla olabilir diye bilgi paylaşılıyor. Polis halktan yardım istedi.

Resmi olarak uyrukları açıklanmadı ama maalesef ölenler ve yaralananlar arasında Türklerin de olduğu söyleniyor. Burada olaylar netleşene kadar bir kimlik açıklama söz konusu olmuyor.

Saldırganlar aranıyor, yakalanacak ve ifadeleri alınacak. Mafya hesaplaşması, Rus mafyası deniyor. O bölgede yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Ve Türk, Arap, Rus gibi yabancı kökenlilerin yaşadığı bir semt. O mekanları çalıştıran kişiler de aynı şekilde yabancı kökenli insanlar"