Dünya Almanya'da sel felaketi: 30 kişi kayıp

Almanya'da sel felaketi: 30 kişi kayıp

Dünya

Almanya'da sel felaketi: 30 kişi kayıp

Almanya'da şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde 6 bina çöktü. Sel nedeniyle 30 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 09:07 Son Güncelleme:
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, şiddetli yağmurun batı Almanya'da şiddetli sele yol açmasının ardından altı bina çöktü.

Aynı haberlerde bu binalarda yaşayan 30 kişinin kayıp olduğu bilgisine yer verildi.

Schuld bei Adenau bölgesinde yaklaşık 25 evin daha çökme tehlikesi altında olduğu da belirtildi.


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