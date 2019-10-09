Reuters'ın geçtiği habere göre Halle şehrindeki sinagogun önünde çatışma meydana geldi. Polis kaynakları aynı zamanda sinagog yakınındaki Yahudi mezarlığına da el bombası atıldı.

Yahudiler için çok kutsal olan Yom Kippur gününde yapılan saldırıdan sonra saldırganların bir araca binerek olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerinin suçluları bulmak için çalışma yaptığı belirtildi.