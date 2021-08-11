Dünya Almanya'da skandal! Koornavirüs aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edildi

Almanya'da skandal! Koornavirüs aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edildi

Dünya

Almanya'da skandal! Koornavirüs aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edildi

Almanya'da koronavirüs aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edildiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin binlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi.

Friesland Kaymakamı Sven Ambrosy basına yaptığı açıklamada, mart ve nisanda kesin olmamakla birlikte yaklaşık 9 bin 650 kişiye Biontech, Moderna ve Astrazeneca aşıları yerine salin solüsyonu (tuzlu su) verildiğini söyledi. 

Sağlık çalışanının Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiğinin belirlenmesi üzerine 5 Mart-21 Nisan arasında söz konusu merkezde uygulama yaptıranlar tekrar aşı olmaya çağrıldı.


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