Almanya’da sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü
Almanya’da sokak ortasında iki adam tartıştı. Tartışma sonrası eline kılıç alan adam, tartıştığı kişiyi vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi.
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER
Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.