Almanya’da sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü

Olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi.

DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER

Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.