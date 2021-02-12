Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 860 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 320 bin oldu. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 556 artarak 64 bin 191’e çıktı. Salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türklerin sayısı ise 1556 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2 milyon 557 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 254 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

AA