Almanya'daki halaylı Türk düğününde 70 kişiye corona bulaştı
Türk düğünleri Almanya’da corona virüs vakalarının merkez üssü haline geldi. Berlin'de 1000 kişinin katıldığı davullu, zurnalı, halaylı düğünde gelin ve damat dahil 70 kişi corona virüse yakalandı.
13 Ekim 2020, Salı 11:07 Son Güncelleme:
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Almanya’da Hamm şehrinden sonra şimdi de başkent Berlin’de Türklerin kalabalık düğünü nedeniyle korona sayılarında önemli artış oldu. Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre Berlin’in Spandau semtinde 2 Ekim Cuma akşamı yapılan ve kurallar gereği 50 kişiyle sınırlı olması gereken Türk düğününe yaklaşık 1000 kişi katılınca, gelin ve damat dahil çok sayıda davetliye corona virüs bulaştı.
Hiçbir kurala uyulmadı
Gelinin annesinin de aralarında bulunduğu bazı vakaların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Düğünde corona virüs ile mücadele için uyulması zorunlu kuralların tümü hiçe sayıldı. Sosyal mesafe korunmadı, maske takılmadı ve hijyen kurallarına uyulmadı. Pistte kalabalık halinde halay da çekilince virüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarıldı.
En az 70 kişi corona oldu
Düğüne katılan ve hem kendisinin hem de kızının testi pozitif çıkan R.Y. “Salonda en az 1000 kişi vardı. Hiçbir şekilde kurallara uyulmadı. Maske takılmadığı gibi hijyen kuralları da hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralına da kimse uymadı, zaten istese de uyamazdı. Çünkü salondaki tüm masalar doluydu. Davul zurna çalınca herkes halaya kalktı. Kızım ve ben coronaya yakalandık. Düğüne katılanlar arasında yaklaşık 70 kişi korona pozitif” dedi. Daha önceleri Berlin’de tespit edilen vaka sayısı 200’ün altında seyrederken, düğünü izleyen günlerde günlük vaka sayısı 400’ün üzerine çıktı.