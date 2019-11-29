Almanya Dresden’deki Yeşil Kasa Müzesi’ne dört gün önce giren hırsızlar 1 milyar Euro değerinde üç vitrin dolusu mücevher çalmıştı. Çalınan mücevherlerden 49 karatlık elmas apoletin 10.5 milyon Euro değerinde olduğu belirlendi. Uzmanların ‘piyango’ dediği bu parçayı 18’inci yüzyılda Kral August özel olarak yaptırmıştı. ‘Avrupa’nın hazinesi’ni altı dakikada soyan ‘yüzyılın soyguncuları’ndan hâlâ bir iz yok. Alman devleti, soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro verileceğini açıkladı. ‘Cüceler’ adıyla anılmaya başlanan çeteyi yakalamak için 40 kişilik özel bir ekip kuruldu.

Kral August'un apoleti

Almanya Dresten’deki Grünes Gewölbe (Yeşil Kasa) Müzesi, Avrupa’nın 18’inci yüzyıla ait en değerli hazine koleksiyonunu barındırıyordu. Yetkililer, müzeyi “Çok sıkı güvenlik önlemleri var. Bu müze asla soyulamaz” diye tanıtıyordu.

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Hırsızlar müze yakınındaki köprünün ayağına gizlenen güç santralini patlatıp alarm sistemi devre dışı bıraktı. Sonra da pencere önündeki demir parmaklığı kesip camı kırarak içeri girdiler.

Yükte hafif, pahada ağır mücevherleri toplayıp kaçtılar. Soygun sadece 6 dakika sürdü.

Müze güvenliğinin soygunda panik butonuna basmak yerine polisi arayarak zaman kaybettiği ortaya çıktı. Hırsızların, gizli güç santralinin yerini bilmesi içeriden bilgi aldıklarını ortaya çıkardı.

Bu basit önlemlere rağmen “Güvenliğimiz çok iyi” diyen müze yetkilileri, mücevherlere sigorta yaptırmamıştı.

Benzer soygun

Almanya daha önce de benzer bir müze soygunuyla sarsılmıştı. 2017’de başkent Berlin’de soyguncular Bode Müzesi’ne girmişti. Heykel, madalya ve sikkelerin yanı sıra Bizans dönemi eserlerle dolu müzede soyguncular sadece 100 kiloluk bir altın parayı çalmıştı.

Üzerinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in portresi bulunan ve yüzde 99.9’luk altın oranıyla Guinnes Rekorlar Kitabı’na giren para, 3.5 milyon euro değerindeydi. “Satılması imkansız” denilen para bir daha ortaya çıkmamıştı. İki soygunu da aynı ekibin yaptığı sanılıyor.

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