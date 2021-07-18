Başta Almanya’nın batısı olmak üzere Avrupa’yı vuran sel felaketinde can kaybı 170’e çıktı. Almanya’da 143, Belçika’da ise 27 kişi öldü. Almanya’da kayıp sayısı halen en az bin. Üç aylık yağışın sadece birkaç günde yağmasıyla sel ve ardından erozyonun vurduğu bölgelerde hayat durdu. İhmal iddialarına karşılık Alman yetkililer şu açıklamayı yaptı:

'UYARI İHMALİ'

“Nehirlerimizdeki su seviyesini ölçen sensör ağımızda sorun yok. Uyarı sistemlerimiz sorunsuz çalışıyor. Ancak sorun, daha önce görülmemiş oranda yağış almamız. Bu yağışlar daha önce tehlikeli sayılmayacak küçük nehir ve su akıntılarında bile taşkına yol açtı.”

Öte yandan halk ise sel uyarısı yapılmadığını söylüyor. New York Times’ta yer alan bir makalede, “Artık kimse güvende değil. Kuraklığa teslim olan süper güç ABD, selle boğuşan Avrupa’nın güçlü ekonomisi Almanya gibi varlıklı ülkeler iklim krizinin kendi kapılarına da dayandığını yeni fark ediyor” ifadesi yer aldı.